Во дворах тульских храмов нанесут разметку
Это поможет прихожанам соблюдать безопасную дистанцию
Во дворах тульских храмов нанесут разметкуФото: Игорь КОПЫТОВ
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К празднованию Пасхи в Тульской области во дворах храмов будет нанесена специальная разметка. Такие меры будут приняты для соблюдения прихожанами рекомендуемой безопасной дистанции при церемонии освящения куличей. Ранее подобные разметки были сделаны в магазинах и организациях Тульской области.
Вместе с тем, митрополит Тульский и Ефремовский Алексий призвал жителей региона воздержаться от участие в ночной Пасхальной службе из-за угрозы распространения коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU