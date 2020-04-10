Во дворах тульских храмов нанесут разметку

10 Апр 2020 2020-04-10T11:18:42+03:00

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К празднованию Пасхи в Тульской области во дворах храмов будет нанесена специальная разметка. Такие меры будут приняты для соблюдения прихожанами рекомендуемой безопасной дистанции при церемонии освящения куличей. Ранее подобные разметки были сделаны в магазинах и организациях Тульской области.

Вместе с тем, митрополит Тульский и Ефремовский Алексий призвал жителей региона воздержаться от участие в ночной Пасхальной службе из-за угрозы распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU