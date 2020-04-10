С 30 апреля в Туле меняются правила движения сразу на нескольких улицах
Это должно привести к снижению аварийности
С 30 апреля в Туле меняются правила движения сразу на нескольких улицахФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
Так, участок улицы Епифанской от Калинина до дома №8 по Кирова станет односторонним. Новая организация движения позволит исключить конфликтные точки между участниками дорожного движения и увеличить пропускную способность улично-дорожной сети.
Кроме этого, по данным управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы, с проспекта Ленина запретят левый поворот на улицу Мира. Однако, он по-прежнему останется разрешенным на пересечении проспекта с ул. 9 Мая и с ул. Болдина.
Последняя мера приведет к изменению движения маршрута № 50.
ИСТОЧНИК KP.RU