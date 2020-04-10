С 30 апреля в Туле меняются правила движения сразу на нескольких улицах

10 Апр 2020 2020-04-10T11:08:26+03:00

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Так, участок улицы Епифанской от Калинина до дома №8 по Кирова станет односторонним. Новая организация движения позволит исключить конфликтные точки между участниками дорожного движения и увеличить пропускную способность улично-дорожной сети.

Кроме этого, по данным управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы, с проспекта Ленина запретят левый поворот на улицу Мира. Однако, он по-прежнему останется разрешенным на пересечении проспекта с ул. 9 Мая и с ул. Болдина.

Последняя мера приведет к изменению движения маршрута № 50.

ИСТОЧНИК KP.RU