В Тульской области задержали при получении взятки начальника ОБЭП

10 Апр 2020 2020-04-10T09:32:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алексине начальник ОБЭП местного отдела полиции при получении 300 тысяч рублей. Деньги предназначались за непривлечение к уголовной ответственности фигуранта дела. Общая сумма взятки составляла 600 тысяч рублей.

Сотрудник полиции задержали при участии службы собственной безопасности ОМВД России по Тульской области. В СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки».

Кроме того, в УМВД России по Тульской проводится служебная проверка. По ее результатам будет решён вопрос об увольнении сотрудника со службы. Также к строгой дисциплинарной ответственности привлекут руководителей МОМВД России «Алексинский , ответственных за профилактику преступлений и правонарушений среди личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU