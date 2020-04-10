В Тульской области задержали при получении взятки начальника ОБЭП
В Алексине начальник ОБЭП местного отдела полиции при получении 300 тысяч рублей. Деньги предназначались за непривлечение к уголовной ответственности фигуранта дела. Общая сумма взятки составляла 600 тысяч рублей.
Сотрудник полиции задержали при участии службы собственной безопасности ОМВД России по Тульской области. В СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки».
Кроме того, в УМВД России по Тульской проводится служебная проверка. По ее результатам будет решён вопрос об увольнении сотрудника со службы. Также к строгой дисциплинарной ответственности привлекут руководителей МОМВД России «Алексинский , ответственных за профилактику преступлений и правонарушений среди личного состава.
ИСТОЧНИК KP.RU