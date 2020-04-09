2020-04-09T17:45:39+03:00
Общество

В Тульской области сотрудники ГИБДД проверят мотоциклистов

С 10 по 30 апреля на территории региона пройдут рейды
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области сотрудники ГИБДД проверят мотоциклистов. С 10 по 30 апреля на территории региона пройдут рейды. Их цель - предупреждение ДТП с участием водителей мототранспорта.

Чаще всего аварии с участием мотоциклистов происходят из-за пренебрежения водителями мототранспорта установленными скоростными режимам, выездами на полосу встречного движения и нарушением правил обгона и маневрирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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