В Тульской области сотрудники ГИБДД проверят мотоциклистов
С 10 по 30 апреля на территории региона пройдут рейды
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В Тульской области сотрудники ГИБДД проверят мотоциклистов. С 10 по 30 апреля на территории региона пройдут рейды. Их цель - предупреждение ДТП с участием водителей мототранспорта.
Чаще всего аварии с участием мотоциклистов происходят из-за пренебрежения водителями мототранспорта установленными скоростными режимам, выездами на полосу встречного движения и нарушением правил обгона и маневрирования.
ИСТОЧНИК KP.RU