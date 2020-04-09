В Тульской области готовы к работе 110 системообразующих предприятий
Все они направили уведомления в адрес регионального Управления Роспотребнадзора
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В Тульской области готовы к работе 110 системообразующих предприятий. Все они направили уведомления в адрес регионального Управления Роспотребнадзора.
Это предприятия энергетики, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, водоочистки, нефтепродуктообеспечения (включая АЗС), строительной отрасли, капремонта, аварийно-восстановительные бригады.
Они выполнили необходимые для возобновления работы санитарные требования.
ИСТОЧНИК KP.RU