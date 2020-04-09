В Тульской области перед судом предстанет уклонист от службы в армии
Призывник без уважительных причин не являлся в военкомат в период призывной кампании
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В Новомосковске 21-летнего молодого человека обвиняют в уклонении от призыва на военную службу.
По версии следствия, призывник без уважительных причин не являлся в военкомат в период призывной кампании по повесткам, получаемым лично и под роспись. При этом он был признан медкомиссией годным по состоянию здоровья к военной службе.
Молодой человек находится под подпиской о невыезде.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU