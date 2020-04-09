2020-04-09T16:59:09+03:00
Происшествия

В Тульской области перед судом предстанет уклонист от службы в армии

Призывник без уважительных причин не являлся в военкомат в период призывной кампании
Мария ВЛАСОВА
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В Новомосковске 21-летнего молодого человека обвиняют в уклонении от призыва на военную службу.

По версии следствия, призывник без уважительных причин не являлся в военкомат в период призывной кампании по повесткам, получаемым лично и под роспись. При этом он был признан медкомиссией годным по состоянию здоровья к военной службе.

Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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