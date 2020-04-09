Экс-директор тульского предприятия скрыл от бюджета более 44 млн рублей налогов
Бывшего директора ООО «Тульский завод дробильно-сортировочного оборудования» обвиняют в уклонении от уплаты налогов.
За 2 года 54-летний мужчина не заплатил в бюджет налог на добавленную стоимость - более 44 млн рублей. При этом предоставлял декларации, содержащие информацию о налоговых вычетах с указанием поставленных организациями оборудования и других товаров, которых фактически данными организациями не поставлялись.
На имущество бывшего директора предприятия был наложен арест на 60 млн рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU