Экс-директор тульского предприятия скрыл от бюджета более 44 млн рублей налогов

9 Апр 2020 2020-04-09T16:50:49+03:00

На имущество бывшего директора предприятия был наложен арест на 60 млн рублей

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Бывшего директора ООО «Тульский завод дробильно-сортировочного оборудования» обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

За 2 года 54-летний мужчина не заплатил в бюджет налог на добавленную стоимость - более 44 млн рублей. При этом предоставлял декларации, содержащие информацию о налоговых вычетах с указанием поставленных организациями оборудования и других товаров, которых фактически данными организациями не поставлялись.

На имущество бывшего директора предприятия был наложен арест на 60 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU