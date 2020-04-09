Житель Тульской области пойдет под суд за попытку купить водительские права

9 Апр 2020 2020-04-09T16:41:39+03:00

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В Новомосковске 38-летнего местного жителя обвиняют в мелком взяточничестве. Мужчина через посредника передал сотруднику МРЭО ГИБДД УМВД по Тульской области 5 000 рублей. За эту сумму он хотел получить водительские права без прохождения экзамена.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сотрудник МРЭО оштрафован на 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU