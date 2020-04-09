9 Апр 2020 2020-04-09T15:40:14+03:00

Баскетбольный «Арсенал» исключили из чемпионата России, но он все равно будет играть во втором дивизионе Суперлиги Фото: соцсети

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Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил решение РФБ об исключении тульского «Арсенала» из числа участников чемпионата России. Напомним, что поводом стал инцидент, произошедший 7 декабря 2019 года в матче со ставропольским «Динамо». РФБ обвинил клубы в неспортивной игре и вынес им наказания. В последствии команду временно восстановили в чемпионате, и «Арсенал» дошел до розыгрыша плей-офф, но эпидемия коронавируса приостановила регулярные игры.

Таким образом, особенно в свете перспектив того, что плей-офф как раз в этом сезоне решением РФБ с большой долей вероятности будет отменен, то наша команда так и не сможет подняться в следующую лигу, «Арсенал» по большому счету ничего не теряет. Ну, разве что официально (а не по игре) туляки финишируют теперь на последнем месте турнирной таблицы.

Вместе с тем, решение CAS никак не отразится на грядущем сезоне - тульский «Арсенал» будет участвовать во втором дивизионе Суперлиги. По инофрмации представителя клуба, команда будет выступать обычном режиме, без применения каких-либо санкций.

ИСТОЧНИК KP.RU