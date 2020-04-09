Баскетбольный «Арсенал» исключили из чемпионата России, но он все равно будет играть во втором дивизионе Суперлиги
Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил решение РФБ об исключении тульского «Арсенала» из числа участников чемпионата России. Напомним, что поводом стал инцидент, произошедший 7 декабря 2019 года в матче со ставропольским «Динамо». РФБ обвинил клубы в неспортивной игре и вынес им наказания. В последствии команду временно восстановили в чемпионате, и «Арсенал» дошел до розыгрыша плей-офф, но эпидемия коронавируса приостановила регулярные игры.
Таким образом, особенно в свете перспектив того, что плей-офф как раз в этом сезоне решением РФБ с большой долей вероятности будет отменен, то наша команда так и не сможет подняться в следующую лигу, «Арсенал» по большому счету ничего не теряет. Ну, разве что официально (а не по игре) туляки финишируют теперь на последнем месте турнирной таблицы.
Вместе с тем, решение CAS никак не отразится на грядущем сезоне - тульский «Арсенал» будет участвовать во втором дивизионе Суперлиги. По инофрмации представителя клуба, команда будет выступать обычном режиме, без применения каких-либо санкций.
ИСТОЧНИК KP.RU