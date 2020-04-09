Тульский городовой защитился от коронавируса медицинской маской

9 Апр 2020 2020-04-09T14:12:59+03:00

Скульпутра преобразилась на волне борьбы с коронавирусом

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Тульский городовой обезопасил себя во время пандемии коронавируса. Теперь памятник украшает медицинская маска.

В Тульской области на данный момент зафиксировано в общей сумме 66 случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, скульптура в Туле открыта к 300-летию российской полиции. Она олицетворяет городового конца 19-го – начала 20-го века. Работу выполнила Марина Логунова.

ИСТОЧНИК KP.RU