Тульский городовой защитился от коронавируса медицинской маской
Скульпутра преобразилась на волне борьбы с коронавирусом
Фото: УМВД России по Тульской области
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Тульский городовой обезопасил себя во время пандемии коронавируса. Теперь памятник украшает медицинская маска.
В Тульской области на данный момент зафиксировано в общей сумме 66 случаев заболевания коронавирусом.
Напомним, скульптура в Туле открыта к 300-летию российской полиции. Она олицетворяет городового конца 19-го – начала 20-го века. Работу выполнила Марина Логунова.
ИСТОЧНИК KP.RU