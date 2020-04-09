2020-04-09T13:54:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Сотрудники тульских экстренных служб присоединились к флешмобу «Оставайтесь дома»

Участники флешмоба напомнили тулякам о важности оставаться дома в связи с коронавирусом
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УМВД России по Тульской областиФото: УМВД России по Тульской области
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Полицейские, медики и спасатели Тульской области присоединились к флешмобу «Оставайтесь дома».

Участники флешмоба напомнили тулякам о важности оставаться дома в связи с угрозой распространения коронавируса и с пониманием относиться к складывающейся ситуации.

Полицейские, как и работники других экстренных служб, по-прежнему остаются на посту, продолжая обеспечивать безопасность в общественных местах и на дорогах региона.

Жителям, которым по необходимости всё же пришлось выйти из дома, напоминают о правилах безопасного поведения на дорогах. А родителей, у которых появилась возможность провести время дома с детьми, полицейские призвали проводить с малышами уроки дорожной безопасности, изучая принципы построения безопасного маршрута движения «дом-школа-дом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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