Коронавирус в Тульской области: около 43 тысяч сотрудников предприятий выйдут на работу

9 Апр 2020 2020-04-09T12:50:02+03:00

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Порядка 43 тысяч сотрудников предприятий выйдут на работу. Это около 50% списочной численности. Об этом говорили на совещании в правительстве региона.

В то же время значительная часть персонала продолжит работать дистанционно. Предприятиям региона должны будут еженедельно отчитываться о численности сотрудников, вызванных на работу и работающих удаленно, а также о наличии запасов и потребностей в средствах индивидуальной защиты и антисептиков.

Отметим, что уже 108 системообразующих предприятий, а также более 600 предприятий жизненно важных отраслей выполнили санитарные требования для возобновления работы.

ИСТОЧНИК KP.RU