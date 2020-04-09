2020-04-09T12:32:50+03:00
Происшествия

В Туле полицейские задержали водителя с наркотиками

При досмотре машины в присутствии понятых в салоне нашли и изъяли марихуану и «соль»
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УМВД России по Тульской областиФото: УМВД России по Тульской области
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На Епифанском шоссе сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль «Skoda Yeti», за рулём которого находился 26-летний мужчина. Водитель вел себя неадекватно.

- У сотрудников Госавтоинспекции появилось подозрение, что мужчина может находиться в состоянии наркотического опьянения либо хранить запрещённые вещества в транспортном средстве, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. При досмотре машины в присутствии понятых в салоне нашли и изъяли наркотики.

Ранее судимого за преступления в сфере незаконного наркооборота мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. Исследование в экспертно-криминалистическом центре подтвердило, что мужчина хранил при себе марихуану и «соль».

Полицейские проводят процессуальную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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