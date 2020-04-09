Юных туляков ждут путешествие по космосу, мастер-классы и интерактивные игры

9 Апр 2020 2020-04-09T11:55:38+03:00

Все это в онлайн-трансляциях досуговых объединений

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На сегодня, 9 апреля, запланирована масса интереснейших мероприятий. Так на странице Центра психологической поддержки и социального сопровождения самых маленьких занятие с элементами тренинга «Телефон доверия». Чуть позже по времени - мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству в объединении «Хлебосольки».

Областной эколого-биологический центр запускает Челлендж «Подари улыбку!» - любой желающий может поделиться своим хорошим настроением, сделать фото свое или домашних питомцев, написать шутку и разместить все это в сети.

Центр туризма проводит практическое занятие для тех, кто собирается в поход: как правило сложить и собрать палатку – этим вполне можно заниматься в домашних условиях. А Щекинский политехнический колледж поведает в своей трансляции тайны изготовления французских десертов.

Еще больше мероприятий в онлайн-режиме ищите на страничках и сайта региональных досуговых объединений.

ИСТОЧНИК KP.RU