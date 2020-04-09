Эстафета «Тульский спорт объединяет» расширяет свои рамки для простых туляков

9 Апр 2020 2020-04-09T11:31:40+03:00

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Ранее в акции участвовали только профессиональные спортсмены, предлагавшие комплексы различных упражнений, которые можно выполнять к качестве общефизической подготовки в домашних условиях. Теперь организаторы пошли дальше, объявив в ее рамках конкурс для всех желающих поучаствовать и завоевать призы за демонстрацию своих достижений.

Пройдет он в два этапа: до конца апреля и до конца мая. Этапы независимые. Что нужно? Просто активно выполнять физические упражнения в домашних условиях, регулярно записывать на видео и выкладывать в соцсети с хэштэгом #ТульскийСпортОбъединяет.

Призы достанутся самому популярному участнику (оценка будет производиться по совокупности реакций других пользователей), человеку, сбросившему в результате наибольший вес (видео должно быть на фоне весов), самому активному юному и возрастному участникам, а также самой популярной семье (на видео упражнения должны выполнять несколько человек) и самой популярной команде.

ИСТОЧНИК KP.RU