9 Апр 2020 2020-04-09T10:24:39+03:00

Похищение в центре Тулы: уравнение с двумя неизвестными Фото: Алексей ФОКИН

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Накануне днем, 8 апреля, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что неизвестные похитили жильца одной из квартир дома по Красноармейскому проспекту.

Подозреваемые скрылись на темной иномарке, предположительно, с номерами московского региона. Патрули региона ориентированы на поиск автомобиля и находящихся в нем лиц.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Возможно, что мужчина сел в машину по своей воле.

ИСТОЧНИК KP.RU