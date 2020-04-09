Похищение в центре Тулы: уравнение с двумя неизвестными
В Туле неизвестные похитили человека
Похищение в центре Тулы: уравнение с двумя неизвестнымиФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
Накануне днем, 8 апреля, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что неизвестные похитили жильца одной из квартир дома по Красноармейскому проспекту.
Подозреваемые скрылись на темной иномарке, предположительно, с номерами московского региона. Патрули региона ориентированы на поиск автомобиля и находящихся в нем лиц.
Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Возможно, что мужчина сел в машину по своей воле.
ИСТОЧНИК KP.RU