В Тульской области выявлены самые аварийные места

8 Апр 2020 2020-04-08T19:55:06+03:00

ДТП там случаются чаще других

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За первые три месяца текущего года на территории области, выявлено пять мест концентрации ДТП.

В числе самых аварийных - пересечение проспекта Ленина и улицы Льва Толстого и 21-ом километре автодороги «Тула – Новомосковск». От них не отстают пересечение улиц Оборонной и Льва Толстого, точка на Восточном обводе у дома № 5 по улице А. Шипунова, а также 189 километе автодороги М-2 «Крым».

Основными причинами совершения ДТП неизменно остаются несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, нарушение требований сигналов светофора и переход проезжей части дороги вне пешеходного перехода.

ИСТОЧНИК KP.RU