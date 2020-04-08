2020-04-08T19:14:40+03:00
Спорт

Волейбольная «Тулица» вовлечена в разгорающийся скандал вокруг досрочного окончания чемпионата

Многие клубы, играющие в дивизионах ниже Суперлиги, недовольны решением ВФВ
Игорь КОПЫТОВ
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Волейбольная «Тулица» вовлечена в разгорающийся скандал вокруг досрочного окончания чемпионатаВолейбольная «Тулица» вовлечена в разгорающийся скандал вокруг досрочного окончания чемпионатаФото: материалы пресс-служб
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Вчерашние соперники и финалисты высшей лиги «А» – «Тулица» и «Липецк» - становятся союзниками в предложении завершить сезон по спортивному принципу, а не «тупичным» решением функционеров волейбольной федерации. В крайнем случае - расширить Суперлигу.

- Мы подчеркиваем: места назначены, а не распределены по спортивному принципу. Наша команда, отлично отыграв два полноценных этапа чемпионата России — предварительный и полуфинальный, решением ВФВ лишена права борьбы за золото чемпионата и участия в переигровке за право выхода в Суперлигу, - подчеркивает директор «Тулицы» Валерий Московский. - ВФВ обещает принять решение до конца июня, но это совершенно неприемлемо. Клубам нужно сейчас понимать правила игры в предстоящем сезоне. Это позволит правильно выстроить трансферную политику. Команды формируют на предсезонные сборы уже в середине июля. Как скомплектоваться за 15 дней? Разумным представляется решение о расширении женской Суперлиги до 14 команд. Тогда туда смогут зайти два финалиста высшей лиги «А». Опыт игр в таком формате опробован в мужской Суперлиге, и очень неплохо себя зарекомендовал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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