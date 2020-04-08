В Тульской области после вмешательства прокуратуры отремонтируют три многоквартирных дома
Администрация муниципалитета вовремя не предоставила сведения и документы
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В Ясногорске три многоквартирных дома по ул. Южной отремонтируют после вмешательства прокуратуры.
Администрация муниципалитета не предоставила в правительство Тульской области сведения и документы, необходимые для включения их в региональную программу капремонта.
В адрес главы администрации было внесено представление. После этого необходимые документы были направлены в областное правительство.
ИСТОЧНИК KP.RU