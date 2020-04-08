2020-04-08T17:43:43+03:00
Общество

В Тульской области после вмешательства прокуратуры отремонтируют три многоквартирных дома

Администрация муниципалитета вовремя не предоставила сведения и документы
Мария ВЛАСОВА
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В Ясногорске три многоквартирных дома по ул. Южной отремонтируют после вмешательства прокуратуры.

Администрация муниципалитета не предоставила в правительство Тульской области сведения и документы, необходимые для включения их в региональную программу капремонта.

В адрес главы администрации было внесено представление. После этого необходимые документы были направлены в областное правительство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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