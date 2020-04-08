Стилист Александр Рогов помог преобразиться тулячке
Выпуск шоу выйдет в эфир 12 апреля
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Стилист Александр Рогов помог преобразиться тулячке. Героиней его шоу стала 45-летняя Наталья Желнакова.
Выбрать свой уникальный образ для нее задача не из простых - тулячка весит всего 42 кг. Кроме того, она переживает личную драму: после 12 лет брака женщина рассталась с мужем.
Как Александр Рогов помог найти ей выход из депрессии, а также новый образ, туляки увидят 12 апреля в 9:00 в мэйковер-шоу «Рогов в городе».
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ИСТОЧНИК KP.RU