8 Апр 2020 2020-04-08T17:19:26+03:00

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Стилист Александр Рогов помог преобразиться тулячке. Героиней его шоу стала 45-летняя Наталья Желнакова.

Выбрать свой уникальный образ для нее задача не из простых - тулячка весит всего 42 кг. Кроме того, она переживает личную драму: после 12 лет брака женщина рассталась с мужем.

Как Александр Рогов помог найти ей выход из депрессии, а также новый образ, туляки увидят 12 апреля в 9:00 в мэйковер-шоу «Рогов в городе».

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ИСТОЧНИК KP.RU