В Тульской области 48 человек пострадали от укусов клещей

8 Апр 2020 2020-04-08T16:59:28+03:00

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В Тульской области в марте 48 человек пострадали от укусов клещей. Ранняя активность клещей связана с погодными условиями.

С 12 марта ведется еженедельный мониторинг за активностью клещей, заболеваемостью клещевыми инфекциями, проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий.

В прошлом году за медицинской помощью обратилось 5 526 человек, зарегистрировано 54 случая иксодового клещевого боррелиоза.

ИСТОЧНИК KP.RU