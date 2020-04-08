В Тульской области 48 человек пострадали от укусов клещей
12 марта ведется еженедельный мониторинг за активностью клещей
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В Тульской области в марте 48 человек пострадали от укусов клещей. Ранняя активность клещей связана с погодными условиями.
С 12 марта ведется еженедельный мониторинг за активностью клещей, заболеваемостью клещевыми инфекциями, проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий.
В прошлом году за медицинской помощью обратилось 5 526 человек, зарегистрировано 54 случая иксодового клещевого боррелиоза.
ИСТОЧНИК KP.RU