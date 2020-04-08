В ДТП на ул. Первомайской в Туле пострадали две девочки

8 Апр 2020 2020-04-08T16:26:52+03:00

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8 апреля в 13:45 на улице Первомайской в Туле произошло ДТП. 40-летняя женщина на «Daewoo Matiz» столкнулась с «Renault Megane» под управлением 48-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали 6-летняя девочка, которая находилась в салоне «Daewoo Matiz» в специальном детском удерживающем устройстве, и 14-летняя девочка, которая была пристегнута ремнем безопасности в автомобиле «Renault Megane». Дети получили травмы и были госпитализированы в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU