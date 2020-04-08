В Туле назвали три новых места концентрации ДТП

8 Апр 2020 2020-04-08T16:06:33+03:00

Всего в Туле пять мест концентрации ДТП

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Тульская Госавтоинспекция назвала новые места концентрации ДТП в областном центре. Это пересечение ул. Оборонной и Л.Толстого, восточный обход дома № 5 по улице А. Шипунова и на 189 км трассы М-2 "Крым".

Также места концентрации по-прежнему остаются на пересечении пр. Ленина и ул. Л. Толстого и 21 км дороги "Тула-Новомосковск".

Основными причинами ДТП остаются: неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда, нарушение требований сигналов светофора и переход проезжей части дороги вне пешеходного перехода.

ИСТОЧНИК KP.RU