В Большой Туле женщина прописала в своей квартире пять мигрантов

8 Апр 2020 2020-04-08T15:51:13+03:00

При этом никому из них она не предоставила фактического места для проживания

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В поселке Ленинский 37-летняя женщина зарегистрировала в своей квартире пятерых иностранцев. При этом никому из них она не предоставила фактического места для проживания.

Сотрудники полиции выявили факт нарушения миграционного законодательства. Женщина призналась в фиктивной постановке на учёт иностранцев. Полицейские продолжают выяснять все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU