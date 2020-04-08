В Большой Туле женщина прописала в своей квартире пять мигрантов
При этом никому из них она не предоставила фактического места для проживания
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В поселке Ленинский 37-летняя женщина зарегистрировала в своей квартире пятерых иностранцев. При этом никому из них она не предоставила фактического места для проживания.
Сотрудники полиции выявили факт нарушения миграционного законодательства. Женщина призналась в фиктивной постановке на учёт иностранцев. Полицейские продолжают выяснять все детали происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU