Житель Тульской области избил на улице женщину и отобрал мобильник
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
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В Щекине поздней ночью на улице мужчина напал на 46-летнюю местную жительницу. Избив её, похититель забрал сумку, в которой находился мобильный телефон.
Сотрудники полиции изучали записи камер видеонаблюдения и проверяли лиц, склонных к подобным преступлениям. К разбою оказался причастен 65-летний безработный житель Плавского района. Подозреваемый задержан.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой».
ИСТОЧНИК KP.RU