Житель Тульской области избил на улице женщину и отобрал мобильник

8 Апр 2020 2020-04-08T15:48:33+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело

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В Щекине поздней ночью на улице мужчина напал на 46-летнюю местную жительницу. Избив её, похититель забрал сумку, в которой находился мобильный телефон.

Сотрудники полиции изучали записи камер видеонаблюдения и проверяли лиц, склонных к подобным преступлениям. К разбою оказался причастен 65-летний безработный житель Плавского района. Подозреваемый задержан.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU