Предприятия ВПК Тульской области приступили к работе, соблюдая максимальные меры медицинской безопасности

8 Апр 2020 2020-04-08T15:18:59+03:00

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Так, согласно требованиям, проходные АО «КБП» обеспечили тепловизорами и антисептиками. На предприятии составлены графики рабочих смен, дезинфицируются помещения и оборудование. Сотрудники обеспечены медицинскими масками. Доставка работников осуществляется корпоративным транспортом – а это 30 маршрутов по всему городу.

В рабочий процесс пока вовлечены сотрудники только тех подразделений, которые задействованы в выполнении Гособоронзаказа и контрактов по ВТС. Предположительно, далее будут вызываться и другие работники предприятия.

К работе в сокращенном режиме сотрудников также приступают и другие предприятия – Тульский оружейный завод, Туламашзавод, Тулаточмаш, НПО «Сплав».

ИСТОЧНИК KP.RU