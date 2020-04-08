2020-04-08T15:18:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Предприятия ВПК Тульской области приступили к работе, соблюдая максимальные меры медицинской безопасности

С сегодняшнего дня, 8 апреля, запустили производства ряд тульских предприятий
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Предприятия ВПК Тульской области приступили к работе, соблюдая максимальные меры медицинской безопасностиПредприятия ВПК Тульской области приступили к работе, соблюдая максимальные меры медицинской безопасностиФото: Игорь КОПЫТОВ
Изменить размер текста:

Так, согласно требованиям, проходные АО «КБП» обеспечили тепловизорами и антисептиками. На предприятии составлены графики рабочих смен, дезинфицируются помещения и оборудование. Сотрудники обеспечены медицинскими масками. Доставка работников осуществляется корпоративным транспортом – а это 30 маршрутов по всему городу.

В рабочий процесс пока вовлечены сотрудники только тех подразделений, которые задействованы в выполнении Гособоронзаказа и контрактов по ВТС. Предположительно, далее будут вызываться и другие работники предприятия.

К работе в сокращенном режиме сотрудников также приступают и другие предприятия – Тульский оружейный завод, Туламашзавод, Тулаточмаш, НПО «Сплав».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Большой Туле женщина прописала в своей квартире пять мигрантов
Житель Тульской области избил на улице женщину и отобрал мобильник
Предприятия ВПК Тульской области приступили к работе, соблюдая максимальные меры медицинской безопасности
Работа в Туле в связи с коронавирусом: центр занятости населения работает дистанционно
«Ростелеком» и ПФР приглашают тульских пенсионеров принять участие во Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2020»
Новый челлендж стартовал в Туле – горожанам предлагают опубликовать фотографии старой улицы Металлистов
Соревнование в разных жанрах декоративно-прикладного творчества стартовало для туляков
Тульская область названа в числе регионов с дефицитом медицинских масок
В Туле пьяный автомобилист предлагал сотрудникам ДПС взятку
«Академия хоккея им. Б. П. Михайлова» из Тульской области вышла в виртуальный четвертьфинал
Туляков приглашают продемонстрировать свое умение играть на баяне
В Тульской области священники начали освящать улицы с грузовика