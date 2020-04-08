Предприятия ВПК Тульской области приступили к работе, соблюдая максимальные меры медицинской безопасности
Так, согласно требованиям, проходные АО «КБП» обеспечили тепловизорами и антисептиками. На предприятии составлены графики рабочих смен, дезинфицируются помещения и оборудование. Сотрудники обеспечены медицинскими масками. Доставка работников осуществляется корпоративным транспортом – а это 30 маршрутов по всему городу.
В рабочий процесс пока вовлечены сотрудники только тех подразделений, которые задействованы в выполнении Гособоронзаказа и контрактов по ВТС. Предположительно, далее будут вызываться и другие работники предприятия.
К работе в сокращенном режиме сотрудников также приступают и другие предприятия – Тульский оружейный завод, Туламашзавод, Тулаточмаш, НПО «Сплав».
ИСТОЧНИК KP.RU