Работа в Туле в связи с коронавирусом: центр занятости населения работает дистанционно
С 6 апреля регистрация жителей региона для поиска подходящей работы ведется через личный кабинет на Интерактивном портале центра занятости населения Тульской области.
Авторизация на ИАП может осуществляться двумя способами:
- с помощью существующих учетных записей Интерактивного портала;
- с помощью учетной записи портала Госуслуг (ЕСИА).
Перерегистрация состоящих на учете в центре занятости населения также будет производиться через личный кабинет на ИАП, либо в исключительных случаях по телефону.
Информация о наступлении периода временной нетрудоспособности принимается по электронной почте или телефону.
О вариантах подбора работы для трудоустройства сообщат по телефону, электронной почте или с помощью уведомления (если оформлена подписка).
Выдача направления в обязательном порядке будет согласована с работодателем и определена форма собеседования с гражданином.
Необходимые справки будут формироваться по запросу дистанционно.
ИСТОЧНИК KP.RU