Работа в Туле в связи с коронавирусом: центр занятости населения работает дистанционно

8 Апр 2020 2020-04-08T14:51:46+03:00

Все справки будут формироваться по запросу удаленно

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С 6 апреля регистрация жителей региона для поиска подходящей работы ведется через личный кабинет на Интерактивном портале центра занятости населения Тульской области.

Авторизация на ИАП может осуществляться двумя способами:

- с помощью существующих учетных записей Интерактивного портала;

- с помощью учетной записи портала Госуслуг (ЕСИА).

Перерегистрация состоящих на учете в центре занятости населения также будет производиться через личный кабинет на ИАП, либо в исключительных случаях по телефону.

Информация о наступлении периода временной нетрудоспособности принимается по электронной почте или телефону.

О вариантах подбора работы для трудоустройства сообщат по телефону, электронной почте или с помощью уведомления (если оформлена подписка).

Выдача направления в обязательном порядке будет согласована с работодателем и определена форма собеседования с гражданином.

Необходимые справки будут формироваться по запросу дистанционно.

ИСТОЧНИК KP.RU