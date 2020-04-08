Новый челлендж стартовал в Туле – горожанам предлагают опубликовать фотографии старой улицы Металлистов

8 Апр 2020 2020-04-08T14:04:32+03:00

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Первые экспозиции в музейном квартале откроют свои двери осенью, когда будет отмечаться 500-летие Тульского кремля и Засечной черты. Однако, одно дело – официальные мероприятия, и совсем другое – память о простых людях, живших на улице Металлургов.

Работники «Куликова поля», чей филиал тоже откроется здесь осенью, решили сохранить память всех, кто здесь жил, кто ходил в гости к местным обитателям, учился, каждый день бежал мимо на работу. Так, например, директор музея-заповедника Владимир Гриценко сохранил в семейном архиве фотографии майских и ноябрьских массовых сборов сотрудников завода «Октава», колонны которых формировались именно на улице Металлистов.

Туляки могут присылать свои житейские истории, фотографии и другие семейные реликвии музейщикам, выкладывать их на страничках в соцсетях «Куликова поля». По итогам челленджа будет создан видеоролик, в котором улица Металлистов сохранится в прежних образах.

ИСТОЧНИК KP.RU