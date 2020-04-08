Соревнование в разных жанрах декоративно-прикладного творчества стартовало для туляков
Ограничений нет ни по возрасту, ни по месту проживания – лишь бы это был тульский регион. Где? – Виртуальная площадка в соцсетях с хэштэгом #своимируками71.
Достаточно заснять на видео, как делаются специальные открытки ко Дню Победы, декорации для домашнего театра, мягкие игрушки, аппликации, любая поделка из подручных материалов, а потом выложить в интернет.
Обязательное условие – ролик должен быть записан не ранее 3 апреля.
Лучшего определит народное жюри своими лайками. Отдельные номинации будут оцениваться специалистами, так что призов ожидается множество.
Завершится конкурс 26 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU