2020-04-08T13:01:29+03:00
Звезды

Соревнование в разных жанрах декоративно-прикладного творчества стартовало для туляков

Участие может принять каждый желающий
Игорь КОПЫТОВ
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Соревнование в разных жанрах декоративно-прикладного творчества стартовало для туляковСоревнование в разных жанрах декоративно-прикладного творчества стартовало для туляковФото: материалы пресс-служб
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Ограничений нет ни по возрасту, ни по месту проживания – лишь бы это был тульский регион. Где? – Виртуальная площадка в соцсетях с хэштэгом #своимируками71.

Достаточно заснять на видео, как делаются специальные открытки ко Дню Победы, декорации для домашнего театра, мягкие игрушки, аппликации, любая поделка из подручных материалов, а потом выложить в интернет.

Обязательное условие – ролик должен быть записан не ранее 3 апреля.

Лучшего определит народное жюри своими лайками. Отдельные номинации будут оцениваться специалистами, так что призов ожидается множество.

Завершится конкурс 26 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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