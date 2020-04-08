Тульская область названа в числе регионов с дефицитом медицинских масок
Данные о нехватке защитных средств направлены в ФАС
Фото: Мария ВЛАСОВА
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Тульская область названа в числе регионов с дефицитом медицинских масок. Данные о нехватке защитных средств активисты направили в ФАС.
В частности, в Тульской области были проверены 35 аптек. Ни в одной из них не оказалось масок, необходимых для защиты от коронавируса.
Аналогичные проверки прошли и в других регионах страны, сообщают РИА Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU