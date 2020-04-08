2020-04-08T12:33:20+03:00
Происшествия

В Туле пьяный автомобилист предлагал сотрудникам ДПС взятку

Теперь в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело
Мария ВЛАСОВА
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48-летнего жителя Тулы обвиняют в покушении на дачу взятки. Автомобилиста остановили сотрудники ДПС в районе поселка 12 лет Октября Ленинского района. Мужчина ехал пьяным за рулем.

Для того чтобы его не привлекали ответственности он несколько раз предложил сотрудникам ДПС перевести на их банковский счет 17 000 рублей.

Полицейские отказались от взятки и сообщили о данном факте в подразделение собственной безопасности ведомства.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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