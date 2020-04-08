«Академия хоккея им. Б. П. Михайлова» из Тульской области вышла в виртуальный четвертьфинал
Клуб уверенно преодолел первый этап
«Академия хоккея им. Б. П. Михайлова» из Тульской области вышла в виртуальный четвертьфиналФото: соцсети
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Если нельзя играть на льду, можно перейти в виртуальное пространство и померяться пусть не силами с клюшкой и шайбой, а своей популярностью у болельщиков. Так решили представители Национальной молодежной хоккейной лиги и объявили виртуальный плей-офф НМХЛ.
«Академия хоккея им. Б. П. Михайлова» из Новомосковска успешно преодолела первый этап, выиграв у «Липецка» по голосам болельщиков со счетом 752:237.
В следующей стадии «академики» померятся популярностью с «Брянском» в официальной группе лиги.
ИСТОЧНИК KP.RU