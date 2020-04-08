Туляков приглашают продемонстрировать свое умение играть на баяне

8 Апр 2020 2020-04-08T11:40:40+03:00

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Первые конкурсанты уже появились на страницах соцсетей. Видео с исполнением вокальных номеров, композиций на аккордеоне, гармони и баяне активно выкладывают как молодежь, так и люди вполне преклонного возраста.

Для участия достаточно записать видеоролик с исполнением любой композиции на гармони и разместить его в социальных сетях с хештегом #играйгармоньдома71.

Победителем станет тот, чье видео наберет наибольшее количество лайков, также будут сформированы специальные номинации, в которых профессиональное жюри выберет лучшего. Победители обязательно получат призы – заверяют организаторы.

Конкурс продлится до 26 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU