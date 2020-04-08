2020-04-08T11:40:40+03:00
Звезды

Туляков приглашают продемонстрировать свое умение играть на баяне

В регионе стартовал виртуальный конкурс #играйгармоньдома71
Игорь КОПЫТОВ
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Туляков приглашают продемонстрировать свое умение играть на баянеТуляков приглашают продемонстрировать свое умение играть на баянеФото: соцсети
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Первые конкурсанты уже появились на страницах соцсетей. Видео с исполнением вокальных номеров, композиций на аккордеоне, гармони и баяне активно выкладывают как молодежь, так и люди вполне преклонного возраста.

Для участия достаточно записать видеоролик с исполнением любой композиции на гармони и разместить его в социальных сетях с хештегом #играйгармоньдома71.

Победителем станет тот, чье видео наберет наибольшее количество лайков, также будут сформированы специальные номинации, в которых профессиональное жюри выберет лучшего. Победители обязательно получат призы – заверяют организаторы.

Конкурс продлится до 26 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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