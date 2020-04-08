Туляков приглашают продемонстрировать свое умение играть на баяне
Первые конкурсанты уже появились на страницах соцсетей. Видео с исполнением вокальных номеров, композиций на аккордеоне, гармони и баяне активно выкладывают как молодежь, так и люди вполне преклонного возраста.
Для участия достаточно записать видеоролик с исполнением любой композиции на гармони и разместить его в социальных сетях с хештегом #играйгармоньдома71.
Победителем станет тот, чье видео наберет наибольшее количество лайков, также будут сформированы специальные номинации, в которых профессиональное жюри выберет лучшего. Победители обязательно получат призы – заверяют организаторы.
Конкурс продлится до 26 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU