8 Апр 2020 2020-04-08T11:20:22+03:00

В Тульской области священники начали освящать улицы с грузовика Фото: соцсети

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Местные священнослужители, под колокола, установленной на борту грузовика, объезжали улицы Богородицка, окропляя их святой водой.

Мобильный крестный ход против распространения коронавируса стартовал от Казанского храма. Как отмечают посетители соцсетей, был совершен молебен возле Поклонного креста, а также у часовни на улице Коммунаров.

Транспорт для проведения акции предоставили местные предприниматели. Кстати, это уже не первая подобная акция представителей РПЦ в Тульской области с момента начала эпидемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU