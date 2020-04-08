2020-04-08T11:20:22+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульской области священники начали освящать улицы с грузовика

Очередная акция прошла в Богородицке
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области священники начали освящать улицы с грузовикаВ Тульской области священники начали освящать улицы с грузовикаФото: соцсети
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Местные священнослужители, под колокола, установленной на борту грузовика, объезжали улицы Богородицка, окропляя их святой водой.

Мобильный крестный ход против распространения коронавируса стартовал от Казанского храма. Как отмечают посетители соцсетей, был совершен молебен возле Поклонного креста, а также у часовни на улице Коммунаров.

Транспорт для проведения акции предоставили местные предприниматели. Кстати, это уже не первая подобная акция представителей РПЦ в Тульской области с момента начала эпидемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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