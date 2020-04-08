Туляк заплатит 280 тысяч рублей за взятку судебному приставу

8 Апр 2020 2020-04-08T11:14:09+03:00

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В Туле 46-летний местный житель признан виновным в даче взятки. Еще в 2017 году мужчина передал через посредника взятку судебному приставу-исполнителю 100 тысяч рублей.

Деньги предназначались за снятие запрета на регистрационные действия с транспортным средством, наложенного по исполнительному производству.

Суд назначил мужчине штраф в размере 280 000 рублей.

Уголовное дело в отношении должностного лица службы судебных приставов находится на рассмотрении в суде, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU