Туляк заплатит 280 тысяч рублей за взятку судебному приставу
Суд назначил мужчине штраф
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В Туле 46-летний местный житель признан виновным в даче взятки. Еще в 2017 году мужчина передал через посредника взятку судебному приставу-исполнителю 100 тысяч рублей.
Деньги предназначались за снятие запрета на регистрационные действия с транспортным средством, наложенного по исполнительному производству.
Суд назначил мужчине штраф в размере 280 000 рублей.
Уголовное дело в отношении должностного лица службы судебных приставов находится на рассмотрении в суде, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU