В Тульской области мужчина без прав перевернулся на мотороллере
По предварительной информации, водитель не справился с управлением
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:
7 апреля в 15.50 на 1 км дороги «Ревякино – Желыбино» Ясногорского района произошло ДТП. 55-летний мужчина на мотороллере «ТМЗ 540302К» на скорости перевернулся на проезжей части. По предварительной информации, он не справился с управлением.
У мужчины не было права на управление транспортным средством, также он ехал без мотошлема.
В результате ДТП водитель с травмами был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU