В Тульской области мужчина без прав перевернулся на мотороллере

8 Апр 2020 2020-04-08T10:20:01+03:00

По предварительной информации, водитель не справился с управлением

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7 апреля в 15.50 на 1 км дороги «Ревякино – Желыбино» Ясногорского района произошло ДТП. 55-летний мужчина на мотороллере «ТМЗ 540302К» на скорости перевернулся на проезжей части. По предварительной информации, он не справился с управлением.

У мужчины не было права на управление транспортным средством, также он ехал без мотошлема.

В результате ДТП водитель с травмами был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU