2020-04-08T10:20:01+03:00
Происшествия

В Тульской области мужчина без прав перевернулся на мотороллере

По предварительной информации, водитель не справился с управлением
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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7 апреля в 15.50 на 1 км дороги «РевякиноЖелыбино» Ясногорского района произошло ДТП. 55-летний мужчина на мотороллере «ТМЗ 540302К» на скорости перевернулся на проезжей части. По предварительной информации, он не справился с управлением.

У мужчины не было права на управление транспортным средством, также он ехал без мотошлема.

В результате ДТП водитель с травмами был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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