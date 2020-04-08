Туристские группы должны оповещать МЧС о визите в Тульскую область

8 Апр 2020 2020-04-08T09:51:13+03:00

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Туристские группы должны проинформировать службы МЧС России о визите в Тульскую область. Причем сделать это надо за 10 дней до начала путешествия. Заявка на регистрацию подается онлайн на сайте ведомства.

Нужно указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте и другие сведения.

Ответственный сотрудник ведомства в Тульской области обрабатывает заявку в течение рабочего дня. После этого сведения поступают в спасательное подразделение, в чьей зоне ответственности планируется маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU