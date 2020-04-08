2020-04-08T09:35:20+03:00
Общество

В Щекине в этом году отремонтируют две дороги

Общая стоимость работ составит более 20 млн рублей
Мария ВЛАСОВА
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Фото: материалы пресс-службФото: материалы пресс-служб
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В этом году в Щекине отремонтируют дороги на ул. Комсомольской и Транспортной. Там сделают фрезерование существующего покрытия и демонтируют старые бордюры.

Затем уложат новое дорожное покрытие, установят бортовые камни, сделают тротуары. На работы потратят более 20 млн рублей.

Подрядчик уже приступил к ремонту на ул. Комсомольской. Деревья кронировали, начато фрезерование дорожного покрытия.

На ул. Транспортной демонтируют бортовые камни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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