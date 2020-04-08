В Щекине в этом году отремонтируют две дороги
Общая стоимость работ составит более 20 млн рублей
Фото: материалы пресс-служб
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В этом году в Щекине отремонтируют дороги на ул. Комсомольской и Транспортной. Там сделают фрезерование существующего покрытия и демонтируют старые бордюры.
Затем уложат новое дорожное покрытие, установят бортовые камни, сделают тротуары. На работы потратят более 20 млн рублей.
Подрядчик уже приступил к ремонту на ул. Комсомольской. Деревья кронировали, начато фрезерование дорожного покрытия.
На ул. Транспортной демонтируют бортовые камни.
ИСТОЧНИК KP.RU