В Щекине в этом году отремонтируют две дороги

8 Апр 2020 2020-04-08T09:35:20+03:00

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В этом году в Щекине отремонтируют дороги на ул. Комсомольской и Транспортной. Там сделают фрезерование существующего покрытия и демонтируют старые бордюры.

Затем уложат новое дорожное покрытие, установят бортовые камни, сделают тротуары. На работы потратят более 20 млн рублей.

Подрядчик уже приступил к ремонту на ул. Комсомольской. Деревья кронировали, начато фрезерование дорожного покрытия.

На ул. Транспортной демонтируют бортовые камни.

ИСТОЧНИК KP.RU