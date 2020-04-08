Имущество тульских должников пустят с молотка

8 Апр 2020 2020-04-08T09:26:05+03:00

Это легковые автомобили, грузовой автомобиль, обрабатывающий центр с ЧПУ

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21 апреля в 11.00 состоятся аукцион на электронной торговой площадке. На торгах будет выставлено арестованное имущество на общую сумму 6 161 000 рублей. Это легковые автомобили, грузовой автомобиль, обрабатывающий центр с ЧПУ и т.д.

Заложенное и незаложенное движимое имущество для проведения торгов передают тульские приставы в МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU