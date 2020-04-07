В трех тульских деревнях провели противопожарную опашку территорий

7 Апр 2020 2020-04-07T19:54:18+03:00

Это поможет не допустить распространения огня в случае возгорания

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В деревнях Волоть, Скобелево, Барсуки провели противопожарную опашку земель. Это сделано для того, чтобы в случаях возгорания не допустить распространения огня на жилые дома, лесные массивы.

С 6 апреля в Тульской области действует особый противопожарный режим. На это время запрещено разжигать костры и заезжать в лес транспорту, за исключением автомобилей экстренных служб и правоохранительных органов.

Если вы стали очевидцем горения сухой травы, то при невозможности потушить пожар своими силами сообщайте о возгораниях по телефону 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU