В трех тульских деревнях провели противопожарную опашку территорий
Это поможет не допустить распространения огня в случае возгорания
Фото: материалы пресс-служб
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В деревнях Волоть, Скобелево, Барсуки провели противопожарную опашку земель. Это сделано для того, чтобы в случаях возгорания не допустить распространения огня на жилые дома, лесные массивы.
С 6 апреля в Тульской области действует особый противопожарный режим. На это время запрещено разжигать костры и заезжать в лес транспорту, за исключением автомобилей экстренных служб и правоохранительных органов.
Если вы стали очевидцем горения сухой травы, то при невозможности потушить пожар своими силами сообщайте о возгораниях по телефону 101 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU