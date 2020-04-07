7 Апр 2020 2020-04-07T19:45:22+03:00

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В период режима повышенной готовности посылки с продуктами получат более 25 тысяч нуждающихся жителей Тульской области. Среди них - одинокие люди старше 85 лет, инвалиды-колясочники, родители, воспитывающие ребенка-инвалида; малоимущие матери и многодетные семьи.

В составе набора: крупы, рыбные и мясные консервы, сахар, мука, молоко, подсолнечное масло. Наборы адресатам доставят соцработники и волонтеры. При этом все требования безопасности будут соблюдаться.

Напомним. в Тульской области режим повышенной готовности действует с 16 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU