Дистанционное обучение в Тульской области: не все учителя в полной мере освоили новые технологии

7 Апр 2020 2020-04-07T19:38:23+03:00

Но такой образовательный формат призван сохранить здоровье детей и их родителей

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Не все учителя в полной мере освоили информационные технологии, а из-за большой нагрузки происходят технологические сбои. О трудностях в организации дистанционного обучения рассказала министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

Сейчас дистанционное обучение школьников организовано с помощью платформ ведущих интернет-систем. Большинство педагогов проводят уроки в онлайн-режиме, в том числе с использованием федеральных и региональных электронных образовательных ресурсов.

- В сложившейся ситуации дистанционное обучение - единственная возможность продолжить образовательный процесс, сохранив при этом здоровье детей и их родителей, - отметила Алевтина Шевелева.

ИСТОЧНИК KP.RU