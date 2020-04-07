Дистанционное обучение в Тульской области: не все учителя в полной мере освоили новые технологии
Не все учителя в полной мере освоили информационные технологии, а из-за большой нагрузки происходят технологические сбои. О трудностях в организации дистанционного обучения рассказала министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.
Сейчас дистанционное обучение школьников организовано с помощью платформ ведущих интернет-систем. Большинство педагогов проводят уроки в онлайн-режиме, в том числе с использованием федеральных и региональных электронных образовательных ресурсов.
- В сложившейся ситуации дистанционное обучение - единственная возможность продолжить образовательный процесс, сохранив при этом здоровье детей и их родителей, - отметила Алевтина Шевелева.
ИСТОЧНИК KP.RU