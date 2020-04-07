В Тульской области наркоторговцы отправятся в колонию
Суд назначил фигурантам уголовного дела 14 и 15 лет лишения свободы
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В г. Щекино два местных жителя признаны виновными в незаконном сбыте психотропных веществ и покушении на него, а также в незаконное хранении наркотических средств.
Мужчины изготовили более 20 г амфетамина. Незаконно сбыв его часть, они намеревались продать еще более 14 г.
Однако полицейские обнаружили амфетамин по месту жительства соучастников и изъяли. , У организатора преступной группы также нашли около 30 г марихуаны.
Суд назначил фигурантам уголовного дела 14 и 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура области.
ИСТОЧНИК KP.RU