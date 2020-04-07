2020-04-07T18:35:36+03:00
Общество

В Туле изменилось движение транспорта на ул. М. Горького

Речь об автобусах №№ 27-А, 42, 59 и трамвае № 12
Мария ВЛАСОВА
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В Туле на время ремонта дороги по ул. Максима Горького движение транспорта осуществляется по измененной схеме.

Трамвай № 12:

пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская – Демидовский путепровод - ул. Пролетарская – Чулковский мост и путепровод – ул. Советская –ул. Оборонная - ул. Кауля - ул. Михеева - ул. Тимирязева - ул. Агеева- ул. Н. Руднева - ул. Станиславского - пр-т Ленина.

Автобус № 27-А:

ул. Еловая - ул. Центральная (пос. Северный) - ул. Володарского (Варваровский пр-д) - ул. Автомобилистов - ул. Скуратовская - пр. Ленина - ул. Советская - ул. Октябрьская – ул. Пузакова – ул. Дульная - ул. Максима Горького - Алексинское шоссе - ул. Ленина - ул. Красноармейская - ул. Заводская

Автобус № 42:

ул. Заводская - ул. Пионерская - Алексинское шоссе - ул. Максима Горького - ул. Дульная - ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская -Красноармейский пр-т - ул.Путейская - Красноармейский пр-т- ул. Советская - ул. Октябрьская – ул. Пузакова – ул. Дульная - ул. Максима Горького - Алексинское шоссе - ул. Пионерская - ул. Заводская

Автобус № 59:

Алексинское шоссе - ул. Максима Горького - ул. Дульная - ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Некрасова - ул. Перекопская

ИСТОЧНИК KP.RU

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