В Туле изменилось движение транспорта на ул. М. Горького
В Туле на время ремонта дороги по ул. Максима Горького движение транспорта осуществляется по измененной схеме.
Трамвай № 12:
пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская – Демидовский путепровод - ул. Пролетарская – Чулковский мост и путепровод – ул. Советская –ул. Оборонная - ул. Кауля - ул. Михеева - ул. Тимирязева - ул. Агеева- ул. Н. Руднева - ул. Станиславского - пр-т Ленина.
Автобус № 27-А:
ул. Еловая - ул. Центральная (пос. Северный) - ул. Володарского (Варваровский пр-д) - ул. Автомобилистов - ул. Скуратовская - пр. Ленина - ул. Советская - ул. Октябрьская – ул. Пузакова – ул. Дульная - ул. Максима Горького - Алексинское шоссе - ул. Ленина - ул. Красноармейская - ул. Заводская
Автобус № 42:
ул. Заводская - ул. Пионерская - Алексинское шоссе - ул. Максима Горького - ул. Дульная - ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская -Красноармейский пр-т - ул.Путейская - Красноармейский пр-т- ул. Советская - ул. Октябрьская – ул. Пузакова – ул. Дульная - ул. Максима Горького - Алексинское шоссе - ул. Пионерская - ул. Заводская
Автобус № 59:
Алексинское шоссе - ул. Максима Горького - ул. Дульная - ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Некрасова - ул. Перекопская
ИСТОЧНИК KP.RU