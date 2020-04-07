Коронавирус в Тульской области: детская областная клиническая больница получила 20 аппаратов ИВЛ

7 Апр 2020 2020-04-07T18:17:22+03:00

Медицинское оборудование будут использовать в госпитале для приёма больных с коронавирусом

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Детская областная клиническая больница получила 20 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Современное медицинское оборудование будут использовать в госпитале, развернутом на базе больницы для приёма больных с коронавирусной инфекцией.

Госпиталь рассчитан на 204 койки с подачей кислорода. В нем будут работать 78 врачей и 160 медицинских работников.

Сейчас в регионе пациентов с коронавирусной инфекцией лечат 4 медучреждения, госпиталь в детской областной больнице станет пятым.

ИСТОЧНИК KP.RU