Коронавирус в Тульской области: детская областная клиническая больница получила 20 аппаратов ИВЛ
Медицинское оборудование будут использовать в госпитале для приёма больных с коронавирусом
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Детская областная клиническая больница получила 20 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Современное медицинское оборудование будут использовать в госпитале, развернутом на базе больницы для приёма больных с коронавирусной инфекцией.
Госпиталь рассчитан на 204 койки с подачей кислорода. В нем будут работать 78 врачей и 160 медицинских работников.
Сейчас в регионе пациентов с коронавирусной инфекцией лечат 4 медучреждения, госпиталь в детской областной больнице станет пятым.
ИСТОЧНИК KP.RU