Жители Тульской области переплачивали за отопление из-за неисправного счетчика

7 Апр 2020 2020-04-07T17:55:53+03:00

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В Дубенском районе общедомовой прибор учета тепловой энергии в многоквартирном жилом доме был сломан с ноября по декабрь. Из-за этого за потребленную тепловую энергию жителям дома начислили плату по среднемесячному потреблению.

Прокуратура района внесла представление в управляющую компанию. После этого заявителю и жильцам дома был произведен перерасчет платы за отопление.

ИСТОЧНИК KP.RU