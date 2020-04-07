Жители Тульской области переплачивали за отопление из-за неисправного счетчика
Прокуратура района внесла представление в управляющую компанию
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В Дубенском районе общедомовой прибор учета тепловой энергии в многоквартирном жилом доме был сломан с ноября по декабрь. Из-за этого за потребленную тепловую энергию жителям дома начислили плату по среднемесячному потреблению.
Прокуратура района внесла представление в управляющую компанию. После этого заявителю и жильцам дома был произведен перерасчет платы за отопление.
ИСТОЧНИК KP.RU