Баскетболисты тульского «Арсенала» подвисли в неясной ситуации

7 Апр 2020 2020-04-07T17:32:12+03:00

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Ситуация разрешится не ранее 14 апреля, когда должно пройти заведение исполкома РФБ. До этого федерация намерена провести консультации с Министерством спорта РФ о порядке формирования итоговой классификации команд и определении победителей и призеров чемпионата.

Вместе с тем РФБ уже выступило с заявлением, что продолжение чемпионата России в первом и втором дивизионах мужской Суперлиги и первом дивизионе женской Суперлиги невозможно. Однако официальное решение о досрочном завершении сезона будет принято позже.

Напомним, что тульский «Арсенал» выступает во втором дивизионе Суперлиги, и сейчас все спортсмены распущены на режим самоизоляции и проведение индивидуальных тренировок. Как признался в беседе с нашим корреспондентом президент клуба Виктор Усков, так или иначе, для восстановления нормальной физической формы и командной игры потребуется минимум полтора месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU