Как туляки соблюдают режим добровольной самоизоляции

7 Апр 2020 2020-04-07T17:25:46+03:00

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В Тульской области по данным сервиса Яндекса индекс самоизоляции составляет 2,9. Показатель говорит о том, что большинство людей, живущих в регионе, находятся дома. Впрочем, на минувшей неделе цифра была больше: от 4 и выше. То есть на улице почти никого.

Не исключено, что показатель «Индекса самоизоляции» изменится 8 апреля. С этого дня в Тульской области заработает ряд предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU