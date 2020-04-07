Как туляки соблюдают режим добровольной самоизоляции
Большинство людей, живущих в регионе, находятся дома
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В Тульской области по данным сервиса Яндекса индекс самоизоляции составляет 2,9. Показатель говорит о том, что большинство людей, живущих в регионе, находятся дома. Впрочем, на минувшей неделе цифра была больше: от 4 и выше. То есть на улице почти никого.
Не исключено, что показатель «Индекса самоизоляции» изменится 8 апреля. С этого дня в Тульской области заработает ряд предприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU