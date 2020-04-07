2020-04-07T16:58:43+03:00
Спорт

«Большой приз Тулы» пройдет позже запланированных сроков

Знаменитые соревнования по велоспорту на треке переносятся
Игорь КОПЫТОВ
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«Большой приз Тулы» пройдет позже запланированных сроков«Большой приз Тулы» пройдет позже запланированных сроковФото: Игорь КОПЫТОВ
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Ранее «Большой приз Тулы» был запланирован на май, но эпидемия коронавируса внесла свои коррективы, и Международный союз велосипедистов отменил до 1 июня гонки во всех видах.

Вместе с тем, президент Тульской областной федерации велоспорта Валерий Гриньковский заявил, соревнования с богатой многолетней историей не отменяются совсем и могут состояться позднее. Например, в августе – сентябре, пока еще будет позволять погода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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