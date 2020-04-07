2020-04-07T17:00:43+03:00
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В Туле продолжается дезинфекция транспорта

Санобработка идет на определенных конечных остановках
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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В Туле продолжается ежедневная дезинфекция транспорта. Санитарную обработку проводят специализированными средствами.

Дезинфекция идет по графику на определенных конечных остановках - «Обл. Больница», «ул. М. Гончары», «ул. Ген. Маргелова».

Усиленная аэрозольная и механическая дезинфекция транспорта проводится каждый раз перед выходом на маршрут, а также после высадки пассажиров на конечных остановках, по окончании работы на маршруте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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