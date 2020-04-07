В Туле продолжается дезинфекция транспорта
Санобработка идет на определенных конечных остановках
Фото: Администрация Тулы
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В Туле продолжается ежедневная дезинфекция транспорта. Санитарную обработку проводят специализированными средствами.
Дезинфекция идет по графику на определенных конечных остановках - «Обл. Больница», «ул. М. Гончары», «ул. Ген. Маргелова».
Усиленная аэрозольная и механическая дезинфекция транспорта проводится каждый раз перед выходом на маршрут, а также после высадки пассажиров на конечных остановках, по окончании работы на маршруте.
ИСТОЧНИК KP.RU